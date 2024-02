Asien-Cup Südkorea dreht Spiel gegen Australien und folgt Jordanien ins Halbfinale Stand: 02.02.2024 19:39 Uhr

Südkorea hat nach einem Rückstand im Viertelfinale des Asien-Cups in der Verlängerung noch gegen Australien gewonnen. Jordanien setzte sich gegen Tadschikistan durch.

Durch ein 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen Australien erreichte Südkorea das Halbfinale des Asien-Cups, der in Katar stattfindet. Das Team von Trainer Jürgen Klinsmann trifft nun im Halbfinale auf Jordanien, das sich zuvor mit 1:0 (0:0) gegen Tadschikistan durchgesetzt hatte. Dann muss Nationaltrainer Klinsmann auf Verteidiger Min-Jae Kim vom FC Bayern München wegen einer Gelb-Sperre verzichten.

Südkorea mit Ausgleich in der Nachspielzeit

Craig Goodwin hatte Australien zunächst in Führung gebracht (42. Minute). In der zweiten Hälfte lief Südkorea schon die Zeit davon, bevor Hee-Chan Hwang in der Nachspielzeit per Foulelfmeter noch zum Ausgleich traf (90.+6). Heung-Min Son entschied die Partie in der Verlängerung: Bei einem Freistoß traf er ins linke Eck (104.). Australiens Aiden O'Neill sah noch die Rote Karte wegen groben Foulspiels (105.+4).

Jordanien gewinnt durch ein Eigentor gegen Tadschikistan

Im Duell der beiden Überraschungsmannschaften setzte sich Jordanien knapp gegen Tadschikistan mit 1:0 durch. Das Eigentor von Wahdat Hanonow nach einer Ecke in der 66. Minute war der einzige Treffer der Partie.

Jordaniens Spieler jubeln

Für Tadschikistan endet ein starkes Turnier, am Ende stand bei der ersten Teilnahme das Erreichen der Viertelfinalspiele. Für Jordanien ist es der erste Einzug in ein Halbfinale des Asien-Cups.

Zwei weitere Spiele im Viertelfinale am Samstag

Am Samstag stehen die beiden weiteren Spiele im Viertelfinale an. Iran trifft dann auf Japan (12.30 Uhr), Gastgeber Katar spielt gegen Usbekistan (16.30 Uhr).