Erste Niederlage seit März - Japan unterliegt dem Irak 19.01.2024

Ein Tor von Wataru Endo war zu wenig: Die japanische Nationalmannschaft, als Turnierfavorit gestartet, hat beim Asien-Cup überraschend gegen den Irak verloren.

Das Team um die Bundesliga-Profis Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takuma Asano (VfL Bochum) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart) unterlag am Freitag (19.01.2024) unerwartet 1:2 (0:2). Für Japan war es die erste Niederlage in einem Länderspiel seit März 2023. Damals verloren die Japaner mit 1:2 gegen Kolumbien. Danach folgten elf Siege in Serie.

Endo trifft spät - Rückschlag für Favorit Japan

Schlüsselspieler der Iraker war Ayman Hussein, der seinem Team mit einem Doppelpack (5./45.+4) zum Sieg verhalf. In der Nachspielzeit machte es der ehemalige Stuttgarter Wataru Endo noch einmal spannend und verkürzte (90.+4).

In der Gruppe D rutschte Japan (3 Punkte) nun hinter den Irak (6) auf Rang zwei ab. Trotzdem kann Japan noch aus eigener Kraft das Achtelfinale erreichen. Am Mittwoch trifft der viermalige Asienmeister in der Gruppe D auf Außenseiter Indonesien. Irak könnte sich durch einen Erfolg gegen Vietnam den Gruppensieg sichern. Die beiden besten sowie die vier besten Dritten der sechs Gruppen erreichen die K.o.-Runde.