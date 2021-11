"Flexibler werden" - Jugendtrainer Marco Kaisen

Vom Sinn und Zweck solcher JSGs sind eigentlich alle überzeugt. "Geht bei uns gar nicht mehr anders" , sagt Jugendtrainer Kaisen. Sein "Boss" im FV Rheinland, Jugend-Verbandschef Peter Lipkowski, stößt ins gleiche Horn, hat aber auch Nachteile festgestellt: "JSGs sind sinnvoll, wenn sie richtig umgesetzt werden. Leider haben es in der Vergangenheit einige übertrieben und der Schuss ist nach hinten losgegangen."

"Strukturen wie bei Profis aufgebaut"