Amateurfußball - Testspiel wird für Vereine zur Coronafalle

Die Tests dafür konnten allerdings frühestens vier oder fünf Tage nach einer möglichen Infektion erfolgen, weil eine etwaige Ansteckung erst nach dieser Zeitspanne nachweisbar wäre.

Vereine auf sich alleine gestellt

Türkspor Dortmund hatte Glück, der Verein kann auf die Expertise seines Vereinsvorsitzenden zurückgreifen, der in Dortmund eine große Hausarztpraxis betreibt.

Tim Eibold moniert allerdings, dass er für solch einen Fall weder beim zuständigen Fußballverband noch beim DFB Informationen gefunden oder Unterstützung bekommen habe: "Dass sich der Verband meldet, und sagt: Leute wir haben gehört, ihr habt ein Risiko, dass Corona da ist. Wir würden das so und so machen, wir können diese Hilfestellung geben. Das fehlte komplett. Ich glaube, dass da jeder Verein auf sich alleine gestellt ist."

DFB-Broschüre empfiehlt Quarantäne

Der zuständige Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen FLVW schreibt dazu auf Sportschau-Anfrage: "Das Präsidium, die Kreisvorsitzenden und hauptamtlichen Akteure des FLVW stehen den Vereinen für Rückfragen und konkrete Probleme zur Verfügung."

Die Broschüre "Zurück ins Spiel“ des DFB zur Wiederaufnahme des Amateurfußballs sagt bei einem positiven Test, dass die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne gelten würden. Der Verband empfehle, die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb zu nehmen.

Doch wie man in einem Fall handeln soll, in dem erst nach einem Testspiel ein positiver Covid-19 Befund festgestellt wird, verrät das Konzept nicht. Nachfragen der Sportschau dazu lässt der Verband unbeantwortet.

Hygiene-Konzepte elementar

Nachdem der SuS Oberadern alle Spieler in Quarantäne geschickt hatte, informierte Stefan Kasch das Gesundheitsamt. Die danach erfolgten Tests ergaben, dass sich noch drei weitere Spieler infiziert hatten, die die Krankheit laut Kasch mittlerweile alle überstanden haben.

Der Klub hat dafür auch die entsprechenden Unterlagen aus dem eigens erstellten Hygiene-Konzept an das Gesundheitsamt übergeben, damit Infektionsketten nachverfolgt werden konnten: "Das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil die Gesundheitsämter überkreislich die Informationen weitergeben müssen. So musste zum Beispiel Türkspor Dortmund über das Gesundheitsamt in Dortmund informiert werden. Wir selber haben auch Spieler, die nicht nur aus dem Kreis Unna kommen. Sondern auch aus dem Kreis Hamm, oder angrenzend Dortmund. So dass da auch wieder andere Informationen fließen.“

Schiedsrichter muss Spiel abbrechen

Dennoch zeigt der Fall, wie wichtig es ist, Infektionsketten auch im Sport nachvollziehen zu können. Denn schon einen Tag nach der Partie gegen Oberaden absolvierte Türkspor sein nächstes Testspiel. Und Gegner Westfalia Herne wiederum stand kurz darauf in Velbert auf dem Platz. Und erst an diesem Tag wurde die Corona-Infektion des Oberadener Spielers ja bekannt.