Niersbach bei Sommermärchen-Prozess in der Schweiz dabei

Dabei geht es um die dubiose Millionenzahlung im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006. Die Richterin hatte beim Auftakt am Montag (09.03.2020) die ärztlichen Atteste nicht akzeptiert, mit denen die drei deutschen Angeklagten ihre Abwesenheit in der Schweiz entschuldigen wollten. Neben Niersbach sind Theo Zwanziger (74) und Horst R. Schmidt (78) angeklagt. Der ebenfalls angeklagte frühere FIFA-Generalsekretär Urs Linsi (70) war am Mittwoch ebenfalls vor Ort.

"Will mich vom Albtraum befreien"