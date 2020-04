Amateurfußball - ein Flickenteppich sucht Wege aus der Krise

Die Meldung schaffte es am Freitag (24.04.20) in die Tagesschau um 20 Uhr, weil es eben einen offiziellen Beschluss brauchte, um das Finale des DFB-Pokals zu verschieben. Für denselben Tag, den 23. Mai, war der "Finaltag der Amateure" geplant.

Mehr als 2,5 Millionen Zuschauer verfolgten 2019 im Ersten die Liveübertragungen des "Feiertags des gesamten deutschen Fußballs", wie Rainer Koch ihn nennt, der für die Amateure zuständige Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes. Ob und wann dieser Feiertag im Jahr 2020 sein wird, ob es überhaupt einen Tag für alle anstehenden Endspiele um die Landespokale geben wird - auch das ist in Zeiten der Corona-Pandemie offen.

Mal Finale, mal Viertelfinale

In Schleswig-Holstein wären sie immerhin schon bereit, mit dem SV Todesfelde und dem VfB Lübeck stehen die beiden Finalisten fest. In vier Verbänden (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Württemberg) müsste hingegen sogar noch das Viertelfinale gespielt werden. Bei anderen der insgesamt 21 Landesverbände muss das Halbfinale noch gelost werden, im Südwesten gibt es mit der SV Alemannia Waldalgesheim zumindest schon einen Finalisten. Kurz: von 42 Endspielteilnehmern stehen erst drei fest.

Mächtiger Funktionär - in Hagen ohne Einfluss

Rainer Koch ist ein durchaus mächtiger Funktionär, er sitzt auch im Exekutivkomitee der UEFA. Koch entschied mit, dass die Europameisterschaft ins Jahr 2021 verlegt und trotzdem "EURO 2020" heißen wird. Aber ob die SpVg Hagen 11 erstmals in ihrer Geschichte in die Verbandsliga aufsteigen wird, auf diese Entscheidung hat er keinen Einfluss.

Magnus Becker ist Vorsitzender von Hagen 11

Magnus Becker ist Vorsitzender des Landesligisten aus der Stadt im Ruhrgebiet. Die Mannschaft führt die Tabelle mit 43 Punkten aus 18 Spielen an. Nachzuvollziehen, dass sich der Verein bei der Online-Abstimmung des zuständigen Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) für die Option entschied, die Saison abzubrechen und mit dem aktuellen Stand zu werten.

Westfalen wollen Abbruch, Bayern bis September pausieren

Dieses Szenario fand aber mit 24,2 Prozent der Stimmen von 1.149 teilnehmenden Vereinen keine Mehrheit. Es landete auf dem dritten Platz, dahinter nur der Vorschlag: "Saisonfortsetzung (falls möglich) ab September". Mickrige 11,6 Prozent wollten das. Die Mehrheit stimmte dafür, die Saison abzubrechen und so zu tun, als sei keine Minute gespielt worden. Schlecht gelaufen für die SpVg Hagen 11.

Interessante Interpretation

Doch kurz bevor die Sportschau zu Gast war, trudelte eine Nachricht auf dem Handy von Magnus Becker ein, die wieder Hoffnung machte. Videokonferenzen mit den Klubs aus überkreislichen Staffeln hätten "ein fast einstimmiges Votum für den Abbruch der Meisterschaftsserie mit Wertung" erbracht, wie FLVW-Funktionär Manfred Schnieders mitteilte.

Das ist eine interessante Sicht, denn dabei wurden zwei Optionen zusammengerechnet: jene, für die Hagen 11 stimmte, und jene, für die der FC Borussia Dröschede votiert haben dürfte. Der Klub aus dem Sauerland hat zwei Punkte weniger als die Hagener, ist aber auch noch mit einem Spiel im Rückstand. Nach der Hinrunde war Dröschede allerdings vorn, und die Option "Abbruch und Hinrunde werten (nur Aufsteiger)" hatte es eben auch bei der Abstimmung gegeben. Es ist sehr kompliziert.

"Wir wollen keine juristischen Streitigkeiten"

Gemessen an den Mitgliedern ist im Flickenteppich der Landesverbände nur der Bayerische Fußball-Verband (BFV) größer als der FLVW. Rainer Koch führt die Bayern als Präsident an, und er würde gerne ein Vorreiter sein. "Wir wollen keine Geisterspiele, wir wollen keine juristischen Streitigkeiten, wir wollen den fairen Wettbewerb und Entscheidungen auf dem Platz – nicht am grünen Tisch!", wurde er in einer Mitteilung des BFV zitiert. Mehr als zwei Drittel seien in einer Abstimmung dem Vorschlag des Verbandspräsidiums gefolgt und hätten sich eine Aussetzung der laufenden Saison bis zum 31. August ausgesprochen, um dann ab 1. September wieder mit Zuschauern zu spielen - "wenn durch staatliche Vorgaben möglich" .

Kritik an nur einer Abstimmungsoption

Dass der BFV nur über eine Option mit "Ja" oder "Nein" abstimmen ließ, kritisierte Matthias Klemens. "Wir sind ziemlich verärgert, dass der Bayerische Fußballverband die Saison unter allen Umständen zu Ende spielen will", sagte der Geschäftsführer und Mäzen der SV Donaustauf Fußball GmbH & Co. KG, Tabellenelfter der Bayernliga Süd.

Klemens ist Chef einer Sanierungsfirma und empfahl seinen Spielern, während der fußballlosen Corona-Zeit in seinem Betrieb Geld zu verdienen. Drei davon nahmen das Angebot an, die Sportschau traf sie auf einer Baustelle in Leipzig. Was sie zu sagen haben und was Klemens dem DFB-Vize Rainer Koch vorwirft, sehen Sie heute in der Sportschau ab 18 Uhr.

Hagen 11 träumt vom DFB-Pokal

Niklas Wilke ist im Vertrieb einer Hagener Firma tätig. Als Stürmer der SpVg Hagen 11 schoss er in dieser Saison acht Tore, bis ihn eine Kreuzbandverletzung stoppte. Er war gerade wieder fit, da stoppte das Coronavirus ihn und den gesamten Fußball. "Ich glaube, Gerechtigkeit wird es nie geben. Irgendeinem wird man immer ans Bein pinkeln müssen", sagte Wilke der Sportschau mit Blick auf die schwierige Entscheidung, die der FLVW im Juni treffen will.

Die Corona-Pandemie - genau in der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte traf sie die Spielvereinigung. Der Aufsteiger führt die Tabelle an und ist noch im Westfalenpokal vertreten. Für das Halbfinale wurde den Hagenern ein Auswärtsspiel beim SV Schermbeck zugelost. Sportlich sehr schwierig, denn die Schermbecker spielen zwei Klassen höher.

14:13 nach Elfmeterschießen

Einen Oberligisten haben die Hagener allerdings schon ausgeschaltet. In der ersten Runde verwandelte Torwart Benedikt Mross einen Elfmeter, bevor er einen hielt und so für eine lange Nacht im Vereinsheim sorgte. Mit 14:13 nach Elfmeterschießen gewann Hagen gegen den ASC Dortmund und träumt seitdem davon, vielleicht in der kommenden Saison im DFB-Pokal antreten zu dürfen. "Wir hätten uns schon Chancen gegen Schermbeck ausgerechnet" , sagte Wilke der Sportschau.

Der Vorsitzende Magnus Becker hofft auch noch, dass es irgendwann zu der Partie kommen wird. Er sagte aber auch: "Wir haben vom Verband die Andeutung bekommen, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass das nicht mehr möglich ist, weil wir rechtzeitig vor der ersten DFB-Pokalrunde fertig werden müssen." Was dann? "Dann bleibt nur der sehr unsportliche Weg der Auslosung."

Eine Videokonferenz jagt die nächste

Über dieses Modell, die Prämien aus den Landespokalen und der ersten Runde des DFB-Pokals in einen Topf zu schmeißen, gerecht zu verteilen und dann einen Teilnehmer auszulosen, wird auch in anderen Verbänden nachgedacht. Eine Videokonferenz jagt die nächste. Es wird abgestimmt, erörtert, vor allem die rechtlichen Fragen gilt es zu klären. Da jeder Verband in seiner Entscheidung frei ist, dürfte eines gewiss sein: Eine bundeseinheitliche Lösung wird es nicht geben.

Stand: 25.04.2020, 13:46