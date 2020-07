Formel 1 - Positiver Coronatest bei Perez, Ersatzfahrer Gutierrez?

Der 30-jährige Perez vom Team Racing Point war am Donnerstag (30.07.2020) nach einer unklaren ersten Probe positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit wird der Mexikaner nicht am Rennen am Sonntag (ab 15.00 Uhr im Live-Ticker auf sportschau.de) teilnehmen. "Sergio ist körperlich gesund und gut gelaunt, aber er wird sich nach den Richtlinien der zuständigen Gesundheitsbehörden weiterhin selbst isolieren, wobei die Sicherheit für das Team und den Sport oberste Priorität hat" , gab sein Team Racing Point am Donnerstagabend (30.07.20) bekannt. Man werde nun "zu gegebener Zeit" die nächsten Schritte für das Rennwochenende bekannt geben.

Nach Neustart erster positiver Fall

Bislang hatte es noch keinen positiven Corona-Fall unter den Fahrern oder den Angestellten der Teams der Motorsport-Königsklasse bei den ersten drei Rennen nach dem Saison-Neustart gegeben. Auch in England kann das Rennwochenende nur unter Einhaltung der strengen Hygieneregeln stattfinden. Wer keinen negativen Corona-Test vorweisen kann, darf sich nicht auf dem Gelände aufhalten. Außerdem gilt eine Maskenpflicht. Auch das Einhalten der Abstandsregeln ist nötig.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Gutierrez als Ersatzfahrer?

Die Austragung des Rennens soll aber deswegen nicht gefährdet sein. Racing Point müsste dann aber auf einen Ersatzfahrer zurückgreifen. Dabei würde es sich um den Belgier Stoffel Vandoorne oder Esteban Gutierrez aus Mexiko handeln. Beide verfügen über Formel-1-Erfahrung. Vandoorne allerdings soll beim Restart der Formel-E-Saison am 5. August in Berlin starten. Der Belgier rangiert in der Formel E auf einem guten sechsten Rang. Daher ist es wahrscheinlicher, dass Perez von seinem Landsmann Gutierrez ersetzt würde.

Dabei hätte Gutierrez gar keine so schlechten Chancen, in Silverstone ein gutes Ergebnis einzufahren. Denn Racing Point gilt mit seinem Auto als ernstzunehmender Konkurrent von Mercedes, zumal die Plagiatsvorwürfe gegen Racing Point vom Motorsport-Dachverband FIA noch nicht endgültig verhandelt worden sind. Renault hatte Racing Point nach den Spielberg-Rennen vorgeworfen, nicht nur erlaubte Komponenten von Mercedes gekauft zu haben, sondern einen Großteil des gesamten Autos.

Und bei Red Bull und Ferrari?

Sowohl Red Bull als auch Ferrari scheinen bis zu den beiden Rennen in Silverstone (noch?) nicht die große Lücke zu den starken Mercedes-Motoren geschlossen zu haben. Wegen der Power der schwarzbeklebten früheren Silberpfeile wird der Sieg aller Voraussicht nach nur über Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gehen. Max Verstappen sagte zuletzt, dass sich sein Bolide mit der Bezeichnung RB16 zwar gut anfühle, aber nicht schnell genug sei.

Sebastian Vettel indes musste auch bei der ersten Pressekonferenz in Silverstone Fragen zu seiner beruflichen Zukunft beantworten - sein Engagement bei Ferrari endet nach der Saison. Zusammengefasst: nix Neues von und bei Vettel. Allerdings verstummen die Gerüchte nicht, dass Vettel künftig beim Team Racing Point fahren soll, das ab 2021 Aston Martin heißen wird.

Stichwort Wetter

Allein das Wetter könnte vermutlich von außen etwas Spannung in den Rennverlauf auf der Insel bringen. Bei Regen werden im Rennsport fast immer die Karten neu gemischt. Doch nach großer Hitze am Freitag (über 30 Grad) soll es am Sonntag bis auf 21 Grad abkühlen - mit Regenschauern allenfalls am Samstagnachmittag. Vermutlich droht von dieser Seite auch keine Gefahr für die Mercedes-Piloten, ihre Dominanz erneut unter Beweis stellen zu können.

dpa, jo | Stand: 30.07.2020, 21:26