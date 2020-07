Formel 1 - Grand Prix von Ungarn

Hamiltons Machtdemonstration - 90. Pole in Budapest

Lewis Hamilton ist zum 90. Mal in seiner Karriere auf die Pole Position gefahren. Der 35-jährige Brite raste am Samstag in der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn mal wieder auf den ersten Platz.