Dreikampf um den Titel

Ferraris Problem ist, dass auch Red Bull im Titelkampf kräftig mitmischt. 2019 war Max Verstappen hinter den beiden "Silberpfeilen" auf Rang drei gelandet. "Wir wollen vor allem Mercedes vor eine Herausforderung stellen. Und ich denke auch, dass wir das tun können" , sagte der Niederländer und schielt nach ganz oben: "Lewis Hamilton ist sehr gut, er ist ganz bestimmt einer der Besten, aber er ist nicht Gott."

Testfahrten starten am 19. Februar

Was die Vorstellung der neuen Boliden angeht, geht es jetzt Schlag auf Schlag. Schon am Mittwoch präsentiert das Red-Bull-Team von Verstappen den RB16. Am Donnerstag ist dann McLaren an der Reihe, am Freitag folgen Alpha Tauri (ehemals Toro Rosso) und Mercedes. Die letzten Teams im Vorstellungs-Reigen sind Alfa Romeo und Haas, die ihre Autos erst am 19. Februar in Barcelona der Öffentlichkeit zeigen. Dort starten dann auch die ersten offiziellen Testfahrten (bis 21. Februar).

22 Rennen, keins in Deutschland

Der erste Grand Prix startet am 15. März im australischen Melbourne, das Finale steigt am 29. November in Abu Dhabi. In Deutschland gibt es in der neuen Saison keinen Grand-Prix. Der Weltverband hat das Rennen auf dem Hockenheimring gestrichen. Neu im Rennkalender sind Vietnam und die Niederlande. Insgesamt stehen 22 Rennen auf dem Programm.

Auch auf dem Fahrermarkt tat sich was. Esteban Ocon, zuvor Ersatzfahrer bei Mercedes, fährt jetzt für Renault, wo er Nico Hülkenberg ersetzt. Nicholas Latifi geht für Williams an den Start - anstelle von Rober Kubica.

red/sid/dpa | Stand: 11.02.2020, 11:50