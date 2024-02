Dallas oder New York? FIFA benennt Endspielort für WM 2026 Stand: 02.02.2024 21:59 Uhr

Die FIFA veröffentlicht am Sonntag den Spielplan für die Fußball-WM 2026. Dann wird auch klar sein, wo das Finale stattfindet - es könnte erstmals zu einem WM-Finale unter geschlossenem Dach kommen.

Um 21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit beginnt am Sonntag (04.02.2024) per Livestream eine FIFA-Show aus Miami in Florida, bei der der Weltverband den Spielplan der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada detailliert erklären will. Dabei wird die Frage beantwortet, in welchem Stadion das Endspiel stattfindet. Für das wichtigste Fußballspiel der Welt waren mit Dallas und New York zuletzt vor allem zwei Kandidaten im Rennen.

New York und Dallas in den Favoritenrollen für das Finale

New York: Das MetLife Stadium steht nicht in New York oder gar Manhattan, sondern im Bundesstaat New Jersey. New York ist mit fast 20 Millionen Menschen die größte Metropolregion der USA und verfügt über zahllose Flugverbindungen sowie Hotelzimmer. Ein weiteres Argument für New York ist die Zeitzone, die im Vergleich zur Konkurrenz etwas näher am europäischen Fernsehmarkt liegt. Und: New York hat die wohl größtmögliche kulturelle Bedeutung. Nachteile sind die große Hitze im Sommer, das bislang fehlende Dach sowie die Tatsache, dass die Gegend um das Stadion wenig zu bieten hat. Die FIFA weist es mit 82.500 Plätzen aus.

Das MetLife Stadium in New Jersey

FIFA-Präsident Gianni Infantino war Ende September 2023 zu Besuch und traf die Besitzer des ansässigen NFL-Teams New York Jets. Auch die New York Giants spielen hier.

Dallas: Das AT&T Stadium in Dallas verfügt über alle modernen Annehmlichkeiten, von einer riesigen Videowand bis zu einem verschließbaren Dach, das dem Stadion in New York fehlt. Das könnte ein entscheidender Faktor sein - in Dallas wie in New York kann es im Sommer zu extremer Hitze kommen. Die Angebote für Fans vor und nach dem Spiel in unmittelbarer Nähe sind zudem größer als in New Jersey. Die FIFA benennt die Kapazität mit 94.000 Plätzen, was deutlich mehr ist als im Stadion in New York. Regelmäßig in der NFL genutzt wird das Stadion in Arlington, rund 30 Kilometer außerhalb von Dallas, von den Dallas Cowboys.

Das Stadion in Arlington bei Dallas

Gegen Dallas spricht die kleinere Zahl an Hotelzimmern, die Erreichbarkeit ist zudem nicht auf dem Stand von New York. Wohl nur aus PR-Sicht dürfte für die FIFA ein Problem sein, dass in Texas zuletzt Gesetze erlassen wurden, die die Rechte der LGBTQIA+-Gemeinschaft oder Transmenschen einschränken. Infantino zeigte sich auch im Stadion von Dallas, dort mit Gouverneur Greg Abott.

Los Angeles: Das SoFi Stadium gilt als Außenseiter, ist aber nicht ganz aus dem Rennen. Es gab Unstimmigkeiten mit der FIFA bei der Frage nach dem Freiraum zwischen Spielfeld und den Tribünen, gewisse Umbaumaßnahmen sind nötig, was die Kapazität verkleinern könnte. 80.000 Plätze fordert die FIFA für das Finale, beim Endspiel um den Gold Cup 2023, dem Kontinentalturnier für Nordamerika, passten 73.000 Fans hinein. Die FIFA nennt für Los Angeles 70.000 Plätze. Los Angeles hat ganz im Westen der USA außerdem die wohl ungünstigste Zeitzone für den weltweiten Fernsehmarkt.

Große Kulisse: 73.000 Fans im SoFi Stadion von Los Angeles beim Finale des Gold Cups

Eröffnungsspiel: Aztekenstadion als naheliegende Wahl

Weniger Rätselraten herrscht um das Eröffnungsspiel. Erwartet wird, dass das Eröffnungsspiel im Aztekenstadion von Mexiko-City stattfindet. Es ist eins der traditionsreichsten Stadien der WM-Geschichte. Pelé und Diego Maradona gewannen hier den WM-Titel. "Die Hand Gottes" von Maradona im Spiel gegen England 1986 ist genauso Teil der Geschichte dieses Stadions wie das "Jahrhundertspiel" zwischen Italien und Deutschland im Halbfinale 1970.

Kapazitäten WM 2026 (Kapazitäten lt. FIFA) Stadion in Kapazität Dallas 94.000 Mexiko City 83.000 New York/New Jersey 82.500 Atlanta 75.000 Kansas City 73.000 Houston 72.000 San Francisco 71.000 Los Angeles 70.000 Philadelphia 69.000 Seattle 69.000 Boston 65.000 Miami 65.000 Vancouver 54.000 Monterrey 53.500 Guadalajara 48.000 Toronto 45.000

Der Spielplan: Große Komplexität durch Entfernungen, Hitze, Gastgeber und Zeitzonen

Der Gesamtspielplan stellt die Organisation auf ein neues Niveau der Komplexität:

Mit den USA, Mexiko und Kanada gibt es erstmals drei Gastgeber , die es im Spielplan lange auseinander zu halten gilt.

, die es im Spielplan lange auseinander zu halten gilt. Erstmals spielen 48 Teams mit, es gibt die Rekordzahl von 104 WM-Spielen. Da es bei Vierergruppen bleiben soll, muss die FIFA acht beste Gruppendritte ermitteln und dann in der K.o.-Phase im Turnierbaum platzieren.

Da es bei Vierergruppen bleiben soll, muss die FIFA acht beste Gruppendritte ermitteln und dann in der K.o.-Phase im Turnierbaum platzieren. Die Entfernungen müssen sportlich fair verteilt werden. 1994 musste Italien vom Halbfinale in New York zum Endspiel nach Los Angeles reisen, während Brasilien einfach Los Angeles bleiben konnte. Gruppenspiele sollen regional aufgeteilt werden, kündigte die FIFA an.

müssen sportlich fair verteilt werden. 1994 musste Italien vom Halbfinale in New York zum Endspiel nach Los Angeles reisen, während Brasilien einfach Los Angeles bleiben konnte. Gruppenspiele sollen regional aufgeteilt werden, kündigte die FIFA an. Die Spiele finden in vier verschiedenen Zeitzonen statt, die es kommerziell mit Fernsehzeiten in relevanten Märkten in Einklang zu bringen gilt.

statt, die es kommerziell mit Fernsehzeiten in relevanten Märkten in Einklang zu bringen gilt. Die Hitze in vielen Städten Nordamerikas im Sommer spielt eine Rolle bei Anstoßzeiten.