Vergabe der Fußball-WM 2034 FIFA macht den Weg frei für Saudi-Arabien Stand: 30.11.2024 15:33 Uhr

Die Vergabe der Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien gilt als Formsache, nun hat die FIFA der Bewerbung in ihrem Prüfbericht offiziell grünes Licht gegeben. Insgesamt bescheinigt die FIFA dem WM-Ausrichterkandidaten Saudi-Arabien eine "einmalige, innovative und ambitionierte Vision".

Der Prüfbericht des Weltverbands schätzt das Risiko in den meisten abgefragten Punkten als gering ein, selbst in der viel diskutierten Frage der Menschenrechte steht die Ampel nur auf "Gelb" für mittleres Risiko. In der Gesamtnote gab es eine 4,2 von 5.

Entscheidung über WM-Vergabe für 2030 und 2034 am 11. Dezember

Beim virtuellen FIFA-Kongress am 11. Dezember soll "en bloc" über die WM 2034 und die WM 2030, die nach Spanien, Portugal und Marokko sowie Uruguay, Argentinien und Paraguay gehen soll, entschieden werden. Die Vergabe soll dazu dem Vernehmen nach per Akklamation beschlossen werden. Alle Austragungsorte erfüllen laut Evaluation die Mindeststandards.

FIFA glaubt an "positive Menschenrechtsergebnisse" bei WM in Saudi-Arabien

Die Bewerbung Saudi-Arabiens steht in der westlichen Welt stark in der Kritik. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch hatten die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien immer wieder scharf kritisiert. HRW-Direktorin Minky Worden kündigte gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an, dass die Organisation die Zusammenarbeit mit der FIFA beendet habe.

Die Menschenrechtsorganisation Sport and Rights Alliance forderte im Sportschau-Interview, das Vergabeverfahren an Saudi-Arabien zu beenden.

Die FIFA bemüht sich dagegen um ein positives Bild, sie geht davon aus, "dass die Bewerbung erhebliche Möglichkeiten für positive Auswirkungen auf die Menschenrechte bietet".Außerdem heißt es in der Evaluation: Es bestehe "großes Potenzial, dass das Turnier als Katalysator für einige der laufenden und zukünftigen Reformen dienen und zu positiven Menschenrechtsergebnissen für die Menschen in Saudi-Arabien und der Region beitragen könnte".

Problemall Klima - WM in Saudi-Arabien wieder im Winter?

Nicht abschließend klärt der Prüfbericht den Zeitraum der Austragung und verweist wie die Bewerber auf den ungeklärten Spielkalender für das Jahr 2034. Die klimatischen Bedingungen im Sommer gelten jedoch als riskant, wie bereits 2022 in Katar dürfte auch die WM in Saudi-Arabien daher im Spätherbst oder Winter stattfinden. Den Punkt "Event timing" versieht die FIFA mit der Stufe "Gelb", dagegen steht die Ampel beim umstrittenen Punkt Nachhaltigkeit auf grün.