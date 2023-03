Krieg gegen die Ukraine Ukraines Fechtverband - Werden nicht gegen Russen antreten Stand: 21.03.2023 09:48 Uhr

Ukraines Fechtverband hat einen Boykott aller Veranstaltungen angekündigt, an dem Kämpferinnen und Kämpfer aus Russland oder Belarus antreten.

Wie der ukrainische Verband NFFU der Sportschau am Dienstag (21.03.2023) mitteilte, werde er weder Fechterinnen und Fechter, noch Kampfrichter oder Trainer zu solchen Wettbewerben entsenden. Darüber habe das Präsidium des Verbands Maßnahmen besprochen, um "die rechtswidrige und beschämende Entscheidung" des Weltverbands FIE zur Rückkehr von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus vor Gericht anzufechten.

Russland führt seit mehr als einem Jahr einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, Belarus stellt sein Territorium dabei als Aufmarschgebiet bereit, mehrfach meldete die Ukraine Raketenbeschüsse auch aus Belarus. Der Angriff Russlands auf die Ukraine trifft neben der Zivilbevölkerung auch den Sport. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler wurden von Russland getötet, viele Sportstätten zerstört.

Mit deutscher Stimme: FIE beschließt "neutrale" Wiederzulassung

Am 10. März hatte der Kongress der FIE trotzdem die Wiedereingliederung von Sportlerinnen und Sportlern unter neutraler Flagge beschlossen, eine Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris 2024 wäre damit möglich. Der Deutsche Fechter-Bund (DFB) trug dazu aktiv bei. Nach Informationen der Sportschau hatte das DFB-Präsidium seine Präsidentin Claudia Bokel beauftragt, für die Wiederzulassung von Einzelsportlerinnen und -sportlern zu stimmen. Dagegen sollte Bokel mit "Nein" bei den Fragen stimmen, ob auch Teams und Offizielle wieder teilnehmen dürfen.

Das Internationale Olympische Komitee hatte nach Beginn des russischen Angriffs zunächst allen Sportverbänden empfohlen, russische und belarussische Sportler auszuschließen. Zuletzt aber öffnete das IOC unter seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach die Tür für eine Wiederzulassung und berief sich darauf, dass Menschen aus Russland und Belarus nicht allein wegen ihrer Staatsangehörigkeit ausgeschlossen werden dürften. Der Deutsche Olympische Sportbund plädierte dagegen noch am Freitag dafür, diesen Ausschluss beizubehalten.

Deutsche Fechterinnen und Fechter reagieren entsetzt

Die deutsche Fechterin Léa Krüger kritisierte die Entscheidung des Weltverbands. "Die Entscheidung der FIE russische Fechter:innen wieder zuzulassen, ist enttäuschend" , schrieb Krüger bei Twitter. "Der russische Sport ist ein Teil von Putins System - auch nach einen Jahr noch. Von meinem Verband DFB erwarte ich eine klare Haltung und dass er gegen die Entscheidung der vorgeht."

Der frühere Fechter Max Hartung reagierte ähnlich. " Als ehemaliger Säbelfechter bin ich wütend über die Entscheidung der FIE und enttäuscht über die fehlende Haltung des DFB " , schrieb der Gründungspräsident der Athletenvertretung Athleten Deutschland. "Der russische Fechtverband sollte nicht wieder zugelassen werden, solange Russland mit Raketen die ukrainische Zivilbevölkerung angreift."

IOC empfiehlt neutralen Status

Das IOC verlangte in einer Empfehlung, dass eine Rückkehr nur unter einem "neutralen Status" möglich sein soll. Das IOC gab dafür als Rahmen an, dass die Sportlerinnen und Sportler in keiner Weise ihren Staat vertreten dürfen und "den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützt" haben dürfen. Wie das überprüft und sichergestellt werden soll, ist allerdings nicht klar.

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio und bei den Winterspielen in Peking durften russische Athletinnen und Athleten nur unter neutraler Flagge teilnehmen, da die Welt-Anti-Doping-Agentur es als erwiesen ansah, dass die russische Regierung Daten des Dopinglabors in Moskau manipuliert hatte. Die "neutralen" olympischen Teams gewannen 71 Medaillen in Tokio und 32 Medaillen in Peking.

Sport als Teil von Putins Propaganda

Mehrere Mitglieder der "neutralen" russischen Olympia-Teams traten im März 2022 mit ihren Medaillen bei einer Propaganda-Show Putins im Moskauer Luschniki-Stadion auf, auf ihrer Teamkleidung von den Spielen prangte wenig neutral ein "Z" - das Symbol für die russische Invasion in der Ukraine. Eine propagandistische Ausschlachtung sportlicher Leistungen ist also auch außerhalb des direkten Umfelds der Spiele möglich.

"Neutrale Athletinnen und Athleten" aus Russland bei einer Propaganda-Show im Luschniki-Stadion in Moskau

Der Sport ist oft ein Teil der Propaganda von Russlands Präsident Putin gewesen. Unmittelbar nach den Olympischen Winterspielen 2014 annektierte Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim. Die FIFA bot Putin 2018 mit der WM ebenfalls eine der größten Bühnen des Weltsports.