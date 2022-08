European Championships Tischtennis - Männer-Trio im Achtelfinale Stand: 19.08.2022 12:33 Uhr

Dang Qiu, Benjamin Duda und Patrick Franziska sind erster Deutsche in das Achtelfinale der Tischtennis-EM in München eingezogen. Zwei greifen heute noch zum Schläger.

Qiu und Duda mussten schon in den ersten Partien des Tages am Freitagvormittag in der Rudi-Sedlmayer-Halle ran. Der Düsseldorfer Qiu machte dabei mit dem Griechen Ioannis Sgouropoulos beim 4:0 (11:8, 11:9, 11:4, 11:5) kurzen Prozess. Qui sagte nach vielen engen Matches zuvor: "Ich bin froh, dass ich zumindest vom Ergebnis her einmal ein leichteres Spiel hatte." Der Bergneustädter Duda rang den Österreicher Daniel Habesohn mit 4:3 nieder (11:4, 11:13, 11:8, 11:9, 9:11, 6:11, 11:7). Als er eine 3:1-Führung verspielte, war er "sauer, aber ich war dann auch froh, dass mein Gegner dann schnell eine Auszeit nahm".

Nun treffen sie direkt aufeinander. Im Doppel waren beide als Duo unterwegs und schieden im Viertelfinale aus. Der EM-Dritte von 2018, Patrick Franziska, bezwang den Polen nach Anlaufproblemen Jakub Dyjas 4:1 (6:11, 11:7, 11:8, 11:9, 11:9). Der Saarbrücker sagte nach seinem zweiten Spiel: "Ich weiß, dass ich noch nicht in Top-Form bin." Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll sind heute noch aktiv.