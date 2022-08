European Championships Winter/Mittelham gewinnen deutsches Tischtennis-Achtelfinale Stand: 17.08.2022 10:07 Uhr

Das Tischtennis-Doppel Sabine Winter/Nina Mittelham (Kolbermoor/Willich) hat das deutsche EM-Achtelfinale für sich entschieden.

Von Christian Kerber

In der Rudi-Sedlmayer-Halle in München schlugen sie das junge Duo Annett Kaufmann/Franziska Schreiner (Böblingen/Busenbach) klar mit 3:0. Im Gegensatz zu der Runde zuvor, als Winter/Mittelham erst einen 0:2-Satzrückstand aufholen mussten, waren sie diesmal von Beginn an spielbestimmend. Der erste Satz endete 11:5.

Es blieb bei einem mutigen Auftritt mit wenig Fehlern, auch wenn die erst 16 bzw. 20 Jahre jungen Kaufmann/Schreiner im zweiten Durchgang drei Satzbälle abwehren konnte. Als Kaufmann einen Angriffsball verzog, war das 11:8 perfekt. Im letzten Satz blieb es eng, aber den zweiten Matchball zum 12:10 konnten die Favoritinnen dann verwandeln.