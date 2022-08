European Championships Bahnrad können sie in Deutschland - Tag 3 in München Stand: 13.08.2022 22:04 Uhr

Bahnradfahren ist bei den European Championships eine deutsche Angelegenheit. Auch die Turnerinnen hatten Grund zur Freude. Enttäuschung hingegen beim Deutschlandachter.

Bahnrad - Dreimal Gold und zweimal Silber

Gold für Mieke Kröger in der Einerverfolgung der Frauen, Gold für Emma Hinze im Zeitfahren und Silber für Lisa Brennauer, Gold für Nicolas Heinrich in der Einerverfolgung und Moritz Malcharek im Scratch - was war das für ein Tag für das deutsche Bahnradfahren.

Turnen - "Schöner geht es kaum"

Am Ende lagen sich Sarah Voss, Emma Malewski, Kim Bui und Elisabeth Seitz in den Armen - Deutschlands Turnerinnen hatten Bronze im Team-Wettbewerb gewonnen. "Schöner geht es kaum. Klasse, dass ich das noch miterleben darf", sagte Bui.

Triathlon - Schomburg starker Siebter

Jonas Schomburg hat beim Triathlon bei den European Championships als bester Deutscher überzeugt. Es war schon eine Überraschung. Alle drei Medaillen gingen an Frankreich, das war keine Überraschung. Auch nicht, dass der Europemeister Léo Bergère heißt.

Rudern - Diening holt Silber im Para-Wettbewerb

Erste deutsche Medaille bei den Para-Ruder-Wettbewerben der European Championships: Manuela Diening gewann Silber im Einer.

Ansonsten war es kein erfolgreicher Tag für das deutsche Rudern. Der Deutschlandachter enttäuschte als Vierter, zufrieden konnten lediglich die Einzelstarter Oliver Zeidler und Alexandra Föster sein.

BMX Freestyle - Jeanjean zum Dritten, Schulze Sechster

Der neue Europameister im BMX Freestyle der Männer ist ein alter Bekannter: Anthony Jeanjean hatte schon 2019 und 2021 Gold gewonnen. Timo Schulze und Paul Thölen, die beiden Deutschen im Finale, kamen auf die Plätze sechs und acht.

Klettern - Meul wird Siebte, Männer-Finale ohne Deutsche

Kletterin Hannah Meul hat bei den European Championships im Lead-Finale Rang sieben erreicht - dabei ist ihre Paradedisziplin eigentlich das Bouldern. Bei den Männer fand das Boulder-Finale ohne Yannick Flohé, Alexander Megos und Christoph Schweiger statt.

Es gewann überraschend Nicolai Uznik aus Österreich. Uznik hatte sich beim Wettbewerb am Arm verletzt - und holte trotzdem Gold.

Tischtennis - Duda und Winter ziehen in Hauptrunde ein

Im Doppel setzten sich Benedikt Duda und Sabine Winter gegen Jordy Piccolin/Debora Vivarelli aus Italien durch und sicherten sich die Teilnahme an der Runde der letzten 32. Das zweite deutsche Mixed-Team Nina Mittelham/Dang Qiu war bereits für die Hauptrunde gesetzt.