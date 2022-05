Der deutsche Gruppengegner Dänemark hat bei seinem Auftakt in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland am zweiten Turniertag für den ersten Kantersieg gesorgt. Das Team um die Berliner Meisterspieler Nicholas Jensen und Frans Nielsen fertigte Kasachstan in der Gruppe A in Helsinki mit 9:1 (3:0, 4:0, 2:1) ab.

Schweden mit Pflichtsieg

In der Gruppe B in Tampere gelang dem elfmaligen Weltmeister Schweden zum Auftakt ein 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)-Pflichtsieg gegen Außenseiter Österreich. Die Österreicher spielen wie Frankreich bei der A-WM mit, weil Russland und Belarus als Folge des russischen Angriffs vom Turnier ausgeschlossen wurden.