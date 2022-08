Eishockey-WM in Dänemark DEB-Frauen nach 0:6 gegen Tschechien vor dem WM-Aus Stand: 29.08.2022 18:24 Uhr

Die deutschen Eishockey-Frauen von Coach Thomas Schädler stehen bei der WM in Dänemark nach einer deutlichen Niederlage gegen Tschechien vor dem Aus.

Die Mannschaft verlor am Montag (29.08.22) mit 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) und steht in der Fünfergruppe B nach drei Partien weiter mit nur einem Punkt da. Adela Sapovalivova (13.), Natalie Mlynkova (17.), Alena Mills (29.), Noemi Neubauerova (32.), Agata Sarnovska (40.) und Klara Hymlarova (42.) sorgten in Frederikshavn mit ihren Toren für klare Verhältnisse.

Deutschland braucht Schützenhilfe

Da nur die besten drei Teams das Viertelfinale erreichen, muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Dienstag (19.30 Uhr) im letzten Gruppenspiel gegen Gastgeber Dänemark gewinnen und zudem auf Schützenhilfe hoffen. Sollte Ungarn am Montagabend gegen Schweden siegen, wäre Platz drei selbst bei einem eigenen Erfolg bereits unerreichbar.

Die Runde der letzten Acht war das erklärte Ziel des DEB-Teams, nach den vorherigen Niederlagen gegen Ungarn (2:4) und Schweden (3:4 nach Penaltyschießen) liegt die Auswahl aber auf dem letzten Platz. Dieser würde den Abstieg in die Division IA bedeuten.