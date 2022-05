Eishockey-WM

Titelgewinn würde Kanada zum Rekordweltmeister machen

Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Riga hatten die Kanadier überraschend die ersten drei Vorrundenspiele verloren, sich am Ende des Turniers aber doch zum Weltmeister gekrönt. Sollte der Weltranglisten-Zweite in Finnland erneut triumphieren, würde die Nation mit dann 28 Titeln zum alleinigen Rekordweltmeister vor Russland aufsteigen. Die Eishockey-Auswahl Russlands ist wie Belarus als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine vom Turnier ausgeschlossen.