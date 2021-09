Berliner Eisbären holen ersten Punkt in der CHL

Die Eisbären Berlin bleiben in der Champions Hockey League (CHL) auch im dritten Spiel ohne Sieg, können sich aber über den ersten Punkt freuen. Am Freitagabend verlor der amtierende Deutsche Eishockey Meister beim finnischen Spitzenklub Tappara Tampere vor 750 Zuschauern mit 4:5 (0:1, 3:2, 1:1) nach Verlängerung. Die Tore von Berlins Leo Pföderl, Giovanni Fiore und Matt White reichten in der Tesoma Hockey Arena nicht zum Sieg. Die Entscheidung für die Finnen fiel in der Verlängerung durch Otto Rauhala.

Das nächste Spiel am Sonntag in Schweden

Das Hinspiel hatten die Berliner in der heimischen Arena am Ostbahnhof mit 1:6 verloren. Auch im zweiten CHL-Spiel gab es eine Niederlage - gegen Skelleftea AIK aus Schweden unterlagen die Berliner mit 3:5.



In der Gruppe E bedeutet das für die Eisbären nun den letzten Platz nach drei von sechs Spielen. Das nächste Spiel findet auswärts bei Skelleftea AIK statt. In den letzten beiden Vorrundenspielen wartet dann der siebenfache Meister aus der Schweiz, HC Lugano, auf die Eisbären (5. und 13. Oktober).

Sendung: Inforadio, 03.09.2021, 20:15 Uhr

rbb | Stand: 03.09.2021, 21:13