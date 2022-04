Eishockey l NHL

Sturm holt ersten Scorer-Punkt für Colorado

Stand: 03.04.2022, 09:10 Uhr

Eishockey-Profi Nico Sturm kommt in seinem neuen Team immer besser in Schwung. In seinem achten Spiel für die Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gelang ihm sein erster Scorerpunkt.