NHL - Seider verabschiedet sich mit Tor aus Saison

Beim 5:3 der Detroit Red Wings im letzten Hauptrundenspiel gegen die New Jersey Devils erzielte Seider am Freitag (29.04.2022/Ortszeit) das 2:1, es war in seiner Debütsaison in der besten Eishockey-Liga der Welt sein 50. Scorerpunkt. Es ist eine starke Bilanz. Seider, 21, ist auch ein Kandidat für die Auszeichnung zum besten Neuling der Saison.

Für Seider und Detroit endet die Saison mit diesem Spieltag. Wenn in in der NHL die Playoffs beginnen, sind die Red Wings nicht dabei. Den deutschen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird diese Nachricht natürlich nicht freuen, er wird womöglich aber auch positive Aspekte darin erkennen.