NHL JJ Peterka trifft bei Buffalo-Sieg im Kampf um Playoffs 01.04.2023

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler JJ Peterka hat mit den Buffalo Sabres die leisen Chancen auf einen Playoff-Einzug in der NHL gewahrt.

Die Sabres bezwangen in der Nacht zu Samstag (01.04.2023) die New York Rangers mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Nach dem dritten Sieg aus den vergangenen vier Partien hat Buffalo in der Eastern Conference nun fünf Punkte Rückstand auf die Pittsburgh Penguins, die derzeit den letzten Wildcard-Platz einnehmen.

Elftes Saisontor

Peterka traf Mitte des ersten Drittels zur 1:0-Führung und erzielte damit sein elftes Saisontor. Die Rangers glichen den 2:0-Vorsprung Buffalos im dritten Spielabschnitt aus, nach zwei Minuten der Verlängerung gelang Jeff Skinner für die Sabres der Siegtreffer. Bei Buffalo gab Torhüter Devon Levi sein NHL-Debüt, mit 31 parierten Schüssen feierte der Liganeuling einen starken Einstand.

Im Osten befinden sich drei Plätze hinter den Sabres die Detroit Red Wings um den deutschen Verteidiger Moritz Seider. Die Red Wings waren bei den Winnipeg Jets chancenlos und verloren mit 2:6 (0:3, 0:2, 2:1). Nach 33 Spielminuten lagen die Gäste bereits mit 0:5 zurück. Seider legte beim 1:6-Anschluss Detroits auf und hat damit in den vergangenen drei Spielen mindestens eine Torvorlage erzielt.