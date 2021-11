Eishockey-Frauen mit Pflichtsieg gegen Italien

Beim Qualifikationsturnier in Füssen besiegte das Team von Bundestrainer Thomas Schädler am Samstag (13.11.2021) Außenseiter Italien mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Um den Flug nach Peking zu buchen, benötigt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) aber Schützenhilfe und einen Erfolg im letzten Spiel am Sonntag gegen Dänemark. Zum Auftakt hatte das deutsche Team 0:3 gegen Österreich verloren.

Nicola Eisenschmid (4. Minute), Lilli Welcke (30.), Marie Delarbre (48.) und Katarina Jobst-Smith (52.) erzielten die Tore für die DEB-Auswahl, die sich lange sehr schwer tat. Chelsea Furlani (25.) traf zum zwischenzeitlichen 1:1. "Wir hatten heute alle Bock darauf, Eishockey zu spielen und sind top motiviert ins Spiel gegangen. Wir haben einfach an uns geglabut, und es hat geklappt", sagte Torschützin Marie Delarbre bei "MagentaSport".

Nur Turniersiegerinnen qualifiziert

Nur die Turniersiegerinnen lösen das Ticket für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022). Die DEB-Frauen hatten vor vier Jahren die Qualifikation für die Spiele in Pyeongchang verpasst. Ohne Olympia drohen Kürzungen bei den Fördergeldern und den Bundeswehrstellen für die Spielerinnen.

dpa/sid | Stand: 13.11.2021, 14:27