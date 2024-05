Eishockey-WM Schweiz stürmt gegen Dänemark an die Spitze Stand: 18.05.2024 14:59 Uhr

Mit einem Torfestival gegen Dänemark hat sich die Schweiz bei der Eishockey-WM in Tschechien an die Spitze der Gruppe A geschossen.

Vom ersten Drittel an hatten die Dänen, die mit zwei Siegen auf Rang fünf der Achtergruppe liegen, am Samstagnachmittag (18.05.2024) nicht den Hauch einer Chance. Am Ende hieß es in der Prager Arena 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) für die Eidgenossen, die damit das Viertelfinale praktisch sicher haben.

Nico Hirscher eröffnete in der 5. Minute den Torreigen, Roman Josi erhöhte gut zwei Minuten vor Ende des ersten Drittels auf 2:0. Spätestens, als gleich nach dem ersten Bully im zweiten Abschnitt Kevin Fiala zum 3:0 traf, war klar, dass Dänemark in diesem Duell chancenlos ist.

Erneut Fiala (24.), Sven Senteler (34.), Calvin Theuerkauf (43.), Christoph Bertschy (46.) und Tristan Scherwey (55.) machten anschließen das Schützenfest komplett.

Schweden mit vier Toren in drei Minuten

In der Deutschland-Gruppe B marschiert derweil Schweden weiter ohne Verlustpunkt vorneweg. Am Samstag hielt der letztjährige WM-Dritte Lettland zwar eine halbe Stunde lang auf Augenhöhe mit, doch binnen drei Minuten entschied der WM-Favorit die Partie mit vier Toren in Serie und gewann am Ende 7:2 (2:0, 4:2, 0:0).

Rasmus Dahlin (5.) und Jonas Brolin (7.) hatten im ersten Drittel ein 2:0 vorgelegt, ehe Lettland aufdrehte und durch einen Doppelschlag von Kaspars Daugaviņš (23.) und Roberts Mamčics (2:2) zum Ausgleich kam.

Vier Treffer binnen drei Minuten

Mitte des zweiten Durchgangs spielte sich Schweden dann aber in einen Rausch: Fabian Zetterlund traf in der 33. und 34. Minute zum 3:2 und 4:2, ebenfalls noch in der 34. Minute legten Joel Eriksson das 5:2 und in der 36. Minute Marcus Pettersnach auch noch das 6:2 nach. Den Endstand besorgte dann Marcus Johansson (59.).