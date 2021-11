Sieg zum WM-Start: Eishockey-Frauen gewinnen gegen Ungarn

Ohne die mit dem Coronavirus infizierte Stammtorhüterin Jennifer Harß tat sich das deutsche Team vor allem in der Offensive sehr schwer und war in Überzahl viel zu ungefährlich. "Wir sind mit der aggressiven Spielweise der Österreicherinnen nicht gut klar gekommen und waren vor dem Tor nicht so präsent" , kritisierte Schädler.

Nun gegen Italien und Dänemark

Nächster Gegner Deutschlands ist am Samstag Italien. Zum Abschluss am Sonntag geht es gegen Dänemark. Die Eishockey-Frauen waren zuletzt 2014 in Sotschi bei den Winterspielen dabei. Das Männer-Team des Deutschen Eishockey-Bundes ist bereits für Olympia im Februar in Peking qualifiziert.

dpa | Stand: 11.11.2021, 23:24