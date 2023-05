Eishockey-WM Deutschland nach Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale Stand: 23.05.2023 13:37 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat nach einem überlegenen Sieg gegen Frankreich das Viertelfinale bei der WM erreicht und trifft dort nun auf die Schweiz.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang zum Vorrundenabschluss am Dienstag (23.05.2023) in Tampere Frankreich mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und sicherte sich mit dem vierten Sieg in Folge den vierten Platz in der Gruppe A. Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Schweiz.

DEB-Team erneut im Viertelfinale

Die Düsseldorfer Alexander Ehl (4.) und Daniel Fischbuch (44.), die Münchner Frederik Tiffels (16.) und Maximilian Kastner (54.) sowie NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich zum sechsten Mal in sieben Jahren für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft qualifizierte. Lediglich 2018 nach dem sensationellen Olympia-Silber hatte die deutsche Mannschaft bei der WM das Viertelfinale verpasst.

DEB nach Riga? Unklarheit übers Viertelfinale

Nach den Regularien des Weltverbandes IIHF muss der deutsche Tross nun ins lettische Riga reisen. Laut DEB wird aber eine veränderte Ansetzung in Erwägung gezogen. Es sei auch möglich, dass den Deutschen die Reise am Mittwoch erspart bleibe. Eine offizielle Bestätigung der genauen Viertelfinalansetzungen für Donnerstag sollte erst am späten Dienstagabend erfolgen.

Gegen Schweiz zuletzt dreimal bei großen Turnieren erfolgreich

Gegen die Schweizer, in diesem Jahr mit acht NHL-Spielern souveräner Erster der Gruppe B, hatte sich Deutschland zuletzt dreimal in Serie in wichtigen K.o.-Spielen durchgesetzt: Im Viertelfinale der Heim-WM 2010, im Olympia-Entscheidungsspiel 2018 auf dem Weg zur Silbermedaille von Pyeongchang und zuletzt im WM-Viertelfinale 2021 ebenfalls in Riga.