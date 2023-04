Eishockey DEB-Frauen siegen bei Eishockey-WM gegen Frankreich Stand: 10.04.2023 10:15 Uhr

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Kanada den zweiten Sieg geholt. Gegen Frankreich gewann das Team in Brampton in der Nacht zu Montag (10.04.2023) mit 3:0.

Nicola Eisenschmid hatte mit einem Tor und einer Vorlage großen Anteil an dem wichtigen Erfolg für die Mannschaft von Bundestrainer Thomas Schädler. Zum Auftakt hatte die DEB-Auswahl 6:2 gegen Schweden gewonnen, danach gab es ein 0:3 gegen Finnland. Mit sechs Punkten nach drei Partien ist Deutschland Zweiter der Gruppe B hinter den Finninnen.

Jetzt gegen Ungarn

Ziel der deutschen Auswahl ist es, zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, um den Abstieg sicher zu vermeiden. Mindestens der dritte Platz in der Gruppe B mit fünf Nationen würde zudem den Einzug ins Viertelfinale bedeuten. Abschließender Gruppengegner ist am Dienstag (11.04.2023/17 Uhr) Ungarn.