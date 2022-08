Eishockey-WM in Dänemark Zuversicht bei deutschen Eishockey-Frauen vor WM Stand: 24.08.2022 08:49 Uhr

Kurz vor Beginn der Eishockey-WM herrscht bei den deutschen Frauen Zuversicht. Zuletzt konnten gegen den ersten WM-Gegner Ungarn zwei Testsiege eingefahren werden.

Die deutschen Eishockey-Frauen gehen mit viel Selbstvertrauen in die WM in Dänemark (25. August bis 4. September). "Wir sind gut vorbereitet, aber wir müssen am Donnerstag wieder unsere Leistung abrufen, damit wir das Spiel gewinnen können" , sagte Bundestrainer Thomas Schädler vor dem Auftakt (25.08.2022, 15.30 Uhr) gegen Ungarn in Frederikshavn.

Elf Legionärinnen, neun Spielerinnen der DFEL-Final-Teams

Die DEB-Auswahl, die beide Vorbereitungsspiele in Füssen gegen eben jene Ungarinnen gewann (1:0 und 2:1), ist mit 23 Spielerinnen nach Dänemark gereist. Elf von ihnen sind in Nordamerika (6), Schweden (4) oder der Slowakei (1) aktiv, neun Spielerinnen bei einem der beiden Finalisten der deutschen Meisterschaft (DFEL), Meister ERC Ingolstadt und ECDC Memmingen Indians.

Schädler: Siege "nicht überbewerten"

"Man hat gemerkt, dass die Spielerinnen fast neun Monate Pause hatten ohne internationalen Wettkampf. Daher haben uns die beiden Testspiele gegen Ungarn sehr gutgetan. Die beiden Siege in den Testspielen möchte ich aber nicht überbewerten" , sagte Schädler.

Verteidigerin Daria Gleißner ergänzte: "Wir haben uns hier in Füssen intensiv auf die Weltmeisterschaft vorbereitet und als Mannschaft zusammengefunden. Die Stimmung im Team ist gut."

Weitere Gegner in der Gruppe B sind am Samstag Schweden, Tschechien am Montag (beide 15.30 Uhr) sowie die Gastgeberinnen aus Dänemark am Dienstag (19.30 Uhr).

Das Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die WM in Dänemark Nr. Name Klub Geburtsdatum Torhüterinnen 31 Lilly Uhrmann EHC Straubing 20.06.2003 35 Sandra Abstreiter Providence College 23.07.1998 95 Franziska Albl Wanderers Germering 29.04.1995 Verteidigerinnen 14 Carina Strobel ECDC Memmingen Indians 11.09.1997 17 Lena Düsterhöft ERC Ingolstadt 26.08.1996 20 Daria Gleißner ECDC Memmingen Indians 30.06.1993 21 Tabea Botthof Yale University 01.06.2000 23 Tanja Eisenschmid Djurgarden Stockholm 20.04.1993 27 Heidi Strompf HC Presov 10.09.2002 28 Katarina Jobst-Smith University of Minnesota/Duluth 30.08.2001 Stürmerinnen 6 Theresa Wagner ERC Ingolstadt 05.05.1995 7 Franziska Feldmeier ESC Planegg 05.02.1999 11 Nicola Eisenschmid Djurgarden Stockholm 10.09.1996 13 Luisa Welcke Maine University 29.04.2002 16 Jule Schiefer ERC Ingolstadt 12.09.2001 18 Bernadette Karpf Leksand 03.07.1996 22 Marie Delarbre Djurgarden Stockholm 22.01.1994 25 Laura Kluge ECDC Memmingen Indians 06.11.1996 26 Anne Bartsch ECDC Memmingen Indians 22.09.1995 29 Nina Christof RPI Engineers 18.08.2003 33 Lilli Welcke Maine University 29.04.2002 34 Celina Haider ERC Ingolstadt 20.07.2000 36 Sonja Weidenfelder ECDC Memmingen Indians 07.03.1993