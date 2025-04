Vor Eishockey-WM Grubauer macht den Anfang - Verstärkung aus der NHL für DEB-Team Stand: 21.04.2025 11:34 Uhr

Die Eishockey-Nationalmannschaft kann sich vor der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden auf Verstärkungen aus der nordamerikanischen NHL freuen.

Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken wird bereits ab Dienstag zum Kader von Bundestrainer Harold Kreis stoßen. Grubauer gehört mit Shootingstar Arno Tiefensee, der nach starker Saison mit Adler Mannheim einen Vertrag bei den Dallas Stars unterschrieb, zu neun Spielern, die bereits zur dritten Phase der Vorbereitung zum Team stoßen werden.

Weltklasse-Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings und Lukas Reichel von den Chicago Blackhawks werden in der kommenden Woche erwartet. Sie sollen im letzten Test am 4. Mai gegen die USA auf dem Eis stehen. "Uns liegen die Freigaben von Lukas Reichel und Moritz Seider vor, mit ihren NHL-Klubs gab es einen positiven Austausch, sodass die beiden voraussichtlich in Phase vier zu uns stoßen werden" , sagte DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Ob weitere Profis aus Nordamerika infrage kommen, ist noch offen. Stürmer John-Jason Peterka steht nicht zur Verfügung, weil er mit den Buffalo Sabres über einen neuen Vertrag verhandelt. Leon Draisaitl (Edmonton), Tim Stützle (Ottawa) und Nico Sturm (Florida) stehen in der NHL in den Playoffs - ebenso wie Maksymilian Szuber und Julian Lutz (Tucson) in der AHL. "Vorerst rechnen wir mit keinen weiteren Zugängen" , sagt Künast.

Bundestrainer Kreis: "Wichtige Standortbestimmung"

Die WM beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit dem Spiel gegen Ungarn am 10. Mai im dänischen Herning. In wenigen Tagen beginnt die dritte Vorbereitungsphase, in der Deutschland am 24. und 26. April zwei Testspiele gegen Österreich bestreiten wird.

Dann gehören auch Stürmer Marc Michaelis (Adler Mannheim), Leon Hüttl, Fabio Wagner, Philipp Krauß, Wojciech Stachowiak (alle ERC Ingolstadt) sowie Philip Sinn (Red Bull Salzburg) und Yasin Ehliz (Red Bull München) zum Kader. "Wir freuen uns auf die Integration der Nationalspieler, die jetzt zur Mannschaft kommen und mit uns die beiden Länderspiele gegen Österreich bestreiten, die für uns die nächste wichtige Standortbestimmung darstellen" , sagt Coach Kreis.

Gawanke fehlt im DEB-Kader

Etwas überraschend nicht berücksichtigt wurde Abwehrspieler Leon Gawanke von den Adlern Mannheim, auch seine Teamkollegen Daniel Fischbuch, Matthias Plachta und Tom Kühnhackl fehlen.

In der vierten Phase kommen neben den NHL-Spielern Seider und Reichel noch wichtige Leistungsträger der beiden Playoff-Finalisten Eisbären Berlin und der Kölner Haie dazu. Die WM-Generalprobe steigt am 4. Mai mit der Partie in Düsseldorf gegen die USA.

Das DEB-Aufgebot für die dritte Phase der WM-Vorbereitung:

Torhüter: Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins), Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Arno Tiefensee (Adler Mannheim)



Verteidiger: Dominik Bittner (Red Bull München), Tobias Fohrler, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Leon Hüttl, Fabio Wagner (beide ERC Ingolstadt), Phillip Sinn (Red Bull Salzburg), Mario Zimmermann (Straubing Tigers), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters)

Stürmer: Tim Brunnhuber, Joshua Samanski (beide Straubing Tigers), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Yasin Ehliz, Patrick Hager, Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Tobias Rieder, Filip Varejcka (alle Red Bull München), Philipp Krauß, Wojciech Stachowiak (beide ERC Ingolstadt), Marc Michaelis (Adler Mannheim), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg)