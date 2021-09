DEL: Traumstart für München - erster Sieg für Berlin

Der Titel-Mitfavorit besiegte die Kölner Haie am Sonntag (12.09.2021) mit 6:4 (0:0, 4:3, 2:1). Die Mannschaft von Don Jackson ist damit seit 16 Spielen gegen die Rheinländer ungeschlagen. Bereits am Donnerstag war der EHC mit dem 4:1 beim Meister Eisbären Berlin furios in die neue Saison gestartet.