DEL: Köln gewinnt nach Verlängerung, Niederlage für Mannheim

Am Freitagabend (10.09.2021) sahen in Köln 9.300 Zuschauer, wie die Haie gegen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg in die Verlängerung mussten. Den Siegtreffer zum 2:1 (0:0, 0:0, 1:1) erzielte dort Maury Edwards (61. Minute).

Zuvor hatte Sebastian Furchner (3.) Wolfsburg früh in Führung gebracht und Landon Ferraro für den Kölner Ausgleich gesorgt (18.).

Die Adler Mannheim und ihr Angstgegner

Zeitgleich stolperte Meisterschafts-Favorit Adler Mannheim mal wieder beim Angstgegner Straubing Tigers. Vor 3.789 der erlaubten 5.300 Zuschauer gewann der Underdog 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) gegen das noch einmal personell aufgerüstete Star-Ensemble der Adler, bei denen Ex-Nationalkeeper Dennis Endras verletzt vom Eis musste. Der bislang letzte Hauptrundensieg Mannheims in Straubing gelang 2018.

Bietigheim - erstes DEL-Spiel, erster Sieg

Aufsteiger Bietigheim Steelers landete im ersten DEL-Spiel überhaupt sogleich den ersten Sieg. Die Schwaben besiegten Geheimfavorit ERC Ingolstadt 5:4 (2:1, 2:1, 1:2) nach turbulentem Spielverlauf. Nach dem Aufstieg kamen aber nur 2834 Zuschauer statt der erlaubten maximal 4517. Steelers-Neuzugang Constantin Braun erzielte dabei ein besonderes Tor: Sein 1:0 war das erste DEL-Tor des früheren National-Verteidigers seit drei Jahren und neun Monaten.

Auftaktniederlage für die Eisbären

Im Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit hatten sich die Eisbären Berlin am Donnerstagabend (09.09.2021) dem EHC München 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) geschlagen geben müssen.

Vor 6.450 Zuschauern, die im Rahmen des geltenden Hygienekonzepts in der Halle dabei sein durften, begannen beide Teams mit viel Einsatz und hohem Tempo, ließen aber lange die letzte Präzision vermissen. Die größte Chance im Auftaktdrittel hatten die Gastgeber: Angreifer Leonhard Pföderl traf aber nach einem Alleingang nur den Pfosten.

Anfangsdrittel ohne Treffer

So fiel das erste Tor der neuen DEL-Saison erst 56 Sekunden nach der ersten Pause: Der Berliner Zach Boychuk (21.) schoss das erste Tor der 28. DEL-Spielzeit, Zach Redmond (25.) und Yannic Seidenberg (37.) drehten das Spiel noch im Mitteldrittel. Der deutsche Nationalspieler Seidenberg legte im Schlussabschnitt nach (45.), Austin Ortega (48.) machte den Deckel drauf.