Champions Hockey League Eisbären gehen zum Abschluss unter Stand: 12.10.2022 22:10 Uhr

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat sich am Mittwochabend (12.10.2022) mit einer hohen Niederlage aus der Champions Hockey League (CHL) verabschiedet.

Die verletzungsgeplagten Berliner, die bereits keine Chance mehr auf das erreichen der K.o.-Runde hatten, unterlagen am letzten Gruppenspieltag bei Mountfield HK aus Tschechien nach einem desaströsen Schlussdrittel 2:8 (1:1, 1:1, 0:6). Zach Boychuk und Matt White hatten die Gäste noch zweimal in Führung geschossen.

Grizzlys Wolfsburg Gruppensieger

Die Grizzlys Wolfsburg, die bereits als Gruppensieger und Achtelfinal-Teilnehmer feststanden, siegten zum Abschluss gegen TPS Turku aus Finnland 5:4 (1:3, 3:1, 1:0). Wolfsburg machte einen 0:3-Rückstand wett, Darren Archibald traf doppelt.

Im Achtelfinale sind auch die Straubing Tigers und Red Bull München dabei, die am Dienstag ihre letzten Gruppenspiele bestritten hatten. Am Donnerstag (16 Uhr) werden in Zürich die Play-off-Duelle ausgelost.