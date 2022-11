Champions Hockey League Debakel für München, auch Straubing und Wolfsburg vor dem Aus Stand: 15.11.2022 21:48 Uhr

Red Bull München bekam in der Champions Hockey League in eigener Halle gegen Zug eine Packung. Auch Straubing und Wolfsburg droht nach Niederlagen im Achtelfinal-Hinspiel das Aus.

Red Bull München hat in der Champions Hockey League (CHL) einen Abend zum Vergessen erlebt und steht vor dem Aus. Der Spitzenreiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassierte am Dienstag (15.11.2022) im Achtelfinal-Hinspiel in eigener Halle nach einem Fehlstart ein 1:5 (0:3, 0:2, 1:0) gegen den Schweizer Meister EV Zug.

München lag nach gut 13 Minuten schon 0:3 zurück, Brian O'Neill (7.), Dario Simion (8.) und Peter Cehlarik (14.) trafen. Sven Senteler (23.) und Cehlarik (38.) erhöhten, Filip Varejcka (45.) konnte vor 4283 Zuschauern nur noch verkürzen.

Straubing ohne Chance gegen Frölunda

Auch die Straubing Tigers kamen in ihrem Achtelfinal-Hinspiel bei Frölunda HC in Göteborg/Schweden mit 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) unter die Räder. Im Rückspiel in eigener Halle kommende Woche braucht Straubing gegen den CHL-Rekordsieger zum Weiterkommen schon ein kleines Wunder.

Straubing kassierte im Mitteldrittel gegen den viermaligen CHL-Sieger Frölunda Treffer durch Joel Lundqvist (26./40.) und Mats Rosseli-Olsen (32.). Kurz vor dem Spielende legte Liam Dower Nilsson (57.) nach.

Wolfsburg verliert in eigener Halle gegen Lulea

Auch Wolfsburg steht nach dem Hinspiel gegen Lulea HF mit dem Rücken zur Wand. Die Grizzlys unterlagen dem schwedischen Vizemeister in eigener Halle mit 2:3 (1:2, 0:0, 1:1) und benötigen nun im Rückspiel auswärts unbedingt einen Sieg.

Darren Archibald (18.) und Jean-Christophe Beaudin (53.) erzielten die Treffer für Wolfsburg.