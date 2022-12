DEL, 32. Spieltag Neun Kölner Tore gegen den Derby-Frust - auch Mannheim jubelt Stand: 18.12.2022 16:44 Uhr

Zwei Tagen nur lagen zwischen Frust und Freude: Am Freitagabend hatten die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch eine bittere Derby-Niederlage gegen die Düsseldorfer EG kassiert. Nun, am Sonntagnachmittag (18.12.2022), schossen sich die Haie den Frust von der Seele. Leidtragende waren die Löwen Frankfurt.

Maximilian Kammerer und Jon Matsumoto trafen beim 9:0 (2:0, 4:0, 3:0) zweimal für die Haie, auch David McIntyre, Andreas Thuresson, Brady Austin, Mark Olver und Louis-Marc Aubry waren erfolgreich. Sieben verschiedene Torschützen also, kann man so machen.

Nach Punkten schließen die neuntplatzierten Kölner Haie damit zu den Löwen Frankfurt (Rang acht) auf, beide haben 43 Zähler.

Mannheim jubelt spät

Die Adler Mannheim haben ihren dritten Sieg in Folge eingefahren und bleiben erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters Red Bull München. Bei den Grizzlys Wolfsburg gewann der Titelkandidat am Sonntag mit 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) und verkürzte den Rückstand vorübergehend auf zehn Zähler. Tabellenführer München trifft am Abend auf Schlusslicht Bietigheim Steelers.

Nach einem torlosen Anfangsabschnitt brachte Borna Rendulic (29.) die Adler in Führung. Die Grizzlys drehten die Partie, doch Markus Eisenschmid (58.) und Jordan Szwarz (60.) schossen Mannheim zum Last-Minute-Sieg.

Die Straubing Tigers profitieren vom Ingolstädter Ausrutscher

Derweil verlor der ERC Ingolstadt bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) und musste den Konkurrenten aus Mannheim auf vier Zähler davonziehen lassen. Neuer Tabellendritter sind die Straubing Tigers dank eines 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings.