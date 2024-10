Verfolgerduell in der DEL Kölner Haie bestätigen starke Form gegen Wolfsburg Stand: 27.10.2024 19:19 Uhr

Die Kölner Haie haben ihre gute Ausgangssituation im Kampf um die DEL-Playoffs mit ihrem dritten Sieg in vier Spielen verbessert.

Der KEC besiegte am Sonntag (27.10.2024) in eigener Halle die Wolfsburg Grizzlys mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) und rückte damit auf Rang vier vor. Die Kölner haben damit drei der vergangenen vier Partien gewonnen und nach zwei Heimniederlagen auf dem eigenen Eis den Turnaround geschafft. Maximilian Kammerer brachte die Gastgeber bereits nach 86 Sekunden in Führung, nach dem Ausgleich von Darren Archibald (40. Minute) entschied Louis-Marc Aubry im letzten Drittel die Partie (50.).

Ebenfalls auf Erfolgskurs sind wieder die Pinguins Bremerhaven, die nach zwei Niederlagen bei den Augsburger Panthern mit 5:2 (0:0, 4:2, 1:0) deutlich die Oberhand behielten. Ross Mauermann (23.), Christian Wejse (24.), Max Görtz (31.), Jan Urbas (40.) und Ziga Jeglic (59.) trafen für den Tabellendritten. Für die Gastgeber waren Chris Collins (25.) und Donald D.J. Busdeker (39.) erfolgreich.

Der ERC Ingolstadt dagegen hat durch die zweite Niederlage in Folge den Kontakt zu Spitzenreiter Eisbären Berlin verloren. Der Tabellenzweite kassierte nach dem 2:4 in eigener Halle gegen die Berliner auch bei Red Bull München eine Pleite. Der Führungstreffer von Alex Breton war zu wenig, am Ende stand es 1:5 (1:0, 0:3, 0:2). Mit 27 Punkten liegt der ERC bereits sechs Zähler hinter Berlin.

Dramatischer Eisbären-Sieg gegen DEG

Die Eisbären hatten bereits am Samstagabend die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga mit einem dramatischen Sieg behauptet. Der Rekordmeister löste die Pflichtaufgabe gegen das schwach in die Saison gestartete Schlusslicht Düsseldorfer EG durch ein 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung mit größter Mühe.

Leonhard Pföderl rettete den Hauptstadt-Klub mit seinem Ausgleich 13 Sekunden vor der Schlusssirene in die Overtime, dort traf dann Jonas Müller nach 92 Sekunden zum Sieg der Gastgeber.

Zuvor hatte die DEG beim Duell Erster gegen Letzter auf eine Überraschung hoffen dürfen. Die Gäste lagen nach den Toren von Philip Gogulla (20.), Tyler Gaudet (41.) und Alexander Ehl (59.) kurz vor Schluss erstmals in Führung, ehe Pföderl zuschlug. Der Nationalspieler hatte nach der Führung von Kai Wissmann (18.) bereits zum zwischenzeitlichen 2:1 getroffen (38.).