DEL, 41. Spieltag DEG schlägt Mannheim in der Overtime 08.01.2023

In der Deutschen Eishockey Liga hat die Düsseldorfer EG ihre starke Form bestätigt und beim Spitzenteam aus Mannheim nach Verlängerung gewonnen.

Der achtmalige deutsche Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kampf um Platz zwei nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Gegen die Düsseldorfer EG unterlagen die Adler mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) in der Verlängerung und bleiben hinter dem souveränen Tabellenführer EHC München und dem ERC Ingolstadt Dritter.

Philip Gogulla (18.) und Stephen MacAulay (37.) brachten die DEG zweimal in Führung, Markus Eisenschmid (23.) und Matthew Donovan (43.) glichen für Mannheim aber jeweils aus, MacAulay (63.) erzielte den entscheidenden Treffer in der Verlängerung.