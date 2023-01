DEL, 39. Spieltag Eisbären Berlin dürfen mal wieder jubeln Stand: 04.01.2023 22:19 Uhr

Die Eisbären Berlin haben nach vier Niederlagen wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert.

Am Mittwochabend (04.01.2023) gewann der Meister gegen die Kölner Haie mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) und sammelte damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der Tabellenvorletzte Augsburger Panther lag zwar gegen die Iserlohn Roosters lange Zeit in Führung, gewann aber letztendlich erst in der Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) und schenkte so noch einen Zähler her. Berlin konnte den Abstand also vergrößern. Jonas Müller, Zach Boychuk und Morgan Ellis trafen für die Hauptstädter, die sich von einem frühen Rückstand nicht verunsichern ließen.

Viele Fehler - Eisbären effizienter

Vor 10.518 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof sorgte Nicholas Bailen im ersten Powerplay der Gäste für die Kölner Führung. Beide Teams leisteten sich danach zahlreiche Fehlpässe und brachten im Angriff wenig zustande, doch kurz vor der ersten Pause profitierten auch die Hausherren von einer Überzahlsituation: Müller glich mit einem wuchtigen Distanzschuss aus.

Im zweiten Drittel erwischten die Eisbären den besseren Start. Boychuk traf nach einem klugen Querpass von Matt White. Nachdem beide Mannschaften einige zumeist aus gegnerischen Abwehrfehlern resultierende Chancen ausgelassen hatten, konnten die Hausherren ihren Vorsprung ausbauen. Ellis gelang das zweite Powerplaytor der Berliner. Im Schlussabschnitt vergaben die Hauptstädter zahlreiche Kontergelegenheiten, sodass der Kölner Maximilian Kammerer mit dem späten Anschlusstreffer noch einmal kurz für Spannung sorgte.

Straubing besiegt die DEG

Sowohl die Düsseldorfer EG als auch die Straubing Tigers haben beide in der oberen Tabellenhälfte Hoffnungen auf die direkte Qualifikation für die Playoffs. Im direkten Duell setzte sich Straubing mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) in Düsseldorf durch und holte somit wichtige Punkte. Luke Adam gelang in der 51. Minute im Schlussdrittel das Siegtor. Straubing springt dadurch auf Rang vier, die DEG rutscht auf Platz sieben ab.

Mannheim und Ingolstadt siegen im Penaltyschießen

Die Adler Mannheim haben den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz knapp verpasst. Die Adler kassierten ein Gegentor sechs Sekunden vor Spielende, ein anschließender 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg im Penaltyschießen gegen die Löwen Frankfurt reichte nicht, um in der Tabelle am ERC Ingolstadt vorbeizuziehen. Mannheim liegt weiter punktgleich mit dem ERC auf Rang drei.

Die Ingolstädter drehten spät die Partie bei den Bietigheim Steelers und gewannen letztendlich ebenfalls im Shootout mit 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0). Die Steelers bleiben massiv abstiegsbedroht, in den letzten acht Spielen feierte das Schlusslicht nur einen Sieg.