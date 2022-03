Die Eisbären entschieden das Spitzenspiel am 56.Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:1 für sich. Der Titelverteidiger und Tabellenführer aus Berlin machte zugleich den vorzeitigen Einzug in die Playoffs klar. Die Grizzlys rutschten auf den dritten Tabellenrang ab.

Eisbären nach Sieg gegen Wolfsburg weiter auf Kurs

Zachary Boychuk (9.), Simon Despres (35.) und Johan Södergran erzielten am Freitagabend (18.03.2022) in einer Neuauflage des letztjährigen Finals die Treffer für die Eisbären, die den achten Sieg in den letzten neun Spielen einfuhren.