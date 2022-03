DEL: München feiert zwei Siege in zwei Tagen - Augsburg erleidet Rückschlag

Der EHC München trotzt erfolgreich dem Mammutprogramm in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Nur 24 Stunden nach dem Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt (4:0) gewann das Team von Trainer Don Jackson am Mittwoch (16.03.2022) bei den Straubing Tigers mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Trevor Parkes sorgte für den Extrapunkt (65.).

Für die Red Bulls, die am Freitag ihr fünftes Spiel in acht Tagen absolvieren werden, war es der vierte Sieg nacheinander. Die Münchner festigten damit den dritten Platz in der DEL-Tabelle.