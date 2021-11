Trotz dreimaligen Rückstands gewannen die Berliner gegen die Bayern am Dienstagabend (02.11.2021) mit 5:4 (1:3, 3:1, 1:0) und holten damit den dritten Erfolg in der heimischen Arena. Vor 5.611 Zuschauern hatte es vor allem die 5. Minute in sich. Innerhalb von 39 Sekunden trafen Andreas Eder und Joshua Samanski für die Gäste, Kevin Clark verkürzte auf 1:2.

Die Tore fielen weiter: Michael Connolly (14.) und Benedikt Schopper (34.) waren für die Straubinger erfolgreich. Frans Nielsen (31.), Zach Boychuk (37.) und Giovanni Fiore (38.) konnten das Match egalisieren. Kai Wissmann sorgte nach 51 Minuten für die Entscheidung.