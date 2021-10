Für Nicht-Geimpfte sind ab 1. November 2021 drei PCR-Tests in der Woche verpflichtend, teilte die DEL mit. Für Geimpfte oder Genesene ist ein PCR-Test pro Woche erforderlich, sofern ungeimpfte Spieler oder Offizielle zum Kader gehören. Bisher mussten nur die nicht geimpften Profis permanent getestet werden.

Ziel ist es zu vermeiden, dass gesamte Mannschaften in Quarantäne und Spiele reihenweise verlegt werden müssen. Die aktuelle Impfquote bei den Klubs liegt nach Angaben der Liga bei 93 Prozent.

Red Bull München und Düsseldorfer EG in Quarantäne

Zuvor waren mit Red Bull München und Düsseldorfer EG zwei komplette Teams und bei den Iserlohn Roosters zunächst 16 Spieler nach mehreren Corona-Fällen von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt worden. Am Dienstag gaben die Roosters bekannt, es habe "weitere Corona-Fälle" gegeben. Die Behandlung durch die Behörden sei deutlich restriktiver geworden, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Zahlreiche Spiele mussten verlegt werden, der Spielplan ist schon jetzt reichlich verzerrt. Viel Puffer hat die DEL im Terminkalender nicht, da in dieser Saison neben der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) auch die Olympischen Spiele in Peking (4. bis 20. Februar) auf dem Plan stehen.