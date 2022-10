DEL Meister-Eisbären schlittern in die Abstiegszone Stand: 26.10.2022 11:33 Uhr

Nach der vierten Pleite in Serie steckt Titelverteidiger Eisbären Berlin im DEL-Tabellenkeller fest. Es ist der schlechteste Saisonstart seit 22 Jahren.

"Und ihr wollt deutscher Meister sein?", schallte es höhnisch von den Rängen, als die Eisbären Berlin ihrer vierten Pleite in Folge entgegenschlitterten. Nach dem 2:4 bei der Düsseldorfer EG steckt der Titelverteidiger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im Tabellenkeller fest - mit nur 15 Punkten aus den ersten 14 Spielen und dem schlechtesten Saisonstart seit 22 Jahren.

"Am Ende des Tages war es einfach nicht gut genug", gab Abwehrspieler Eric Mik bei MagentaSport zu und fügte ratlos an: "Wenn's nicht läuft, dann läuft's nicht." Zehn starke Minuten reichten nicht, bezeichnend: Nationalspieler Leo Pföderl, eigentlich in jeder Saison für 20 Tore gut, verschoss einen Penalty und wartet nach seinem Comeback nach hartnäckiger Leistenverletzung vor zwei Wochen noch immer auf den ersten Saisontreffer.

Aus in Europa, Tabellenkeller in Deutschland

"Wir wissen, dass wir besser sind", meinte Trainer Serge Aubin, bemängelte aber: "Nur im zweiten Drittel konnte man einen kleinen Funken sehen." Der DEL-Rekordmeister, Titelträger der letzten beiden Jahre, aber als einziger deutscher Klub in der Champions League bereits nach der Vorrunde ausgeschieden, bewegt sich aktuell zwischen ordentlichen Leistungen ohne Belohnung und peinlichen Blamagen - gefährlich nah an der Abstiegszone.

Eishockey, DEL Bremerhaven schlägt München im Topspiel - Eisbären verlieren erneut Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven hat am 15. Spieltag der DEL den direkten Verfolger EHC München besiegt und die Tabellenführung verteidigt. Der Meister hat schon wieder verloren.

Anders als im Oktober 2000, als der 15-malige DDR-Meister nach dem Einstieg des US-Milliardärs Philip Anschutz noch seine Finanzen sortierte und nach 14 Spielen mit zwölf Punkten 16. und Letzter war, kommt der Absturz völlig überraschend. Damals retteten sich die Eisbären im alten Wellblechpalast noch auf Platz 13. Diesmal, nach neun Meistertiteln seit 2005, ist einer von zwei möglichen Abstiegsrängen nur einen Punkt entfernt. Da bekommt das Duell beim Tabellenvorletzten Bietigheim Steelers am Donnerstag (19.30 Uhr) richtungweisende Bedeutung.

Keine Stabilität in der Defensive

"Ich suche nach einer Antwort", sagte Aubin, gab sich aber verhalten optimistisch: "Wir gehen im Moment durch eine schwere Zeit, aber wir kommen da gemeinsam raus." Mit einer 2:4-Heimpleite gegen den damaligen Tabellenletzten Bietigheim begann die jüngste Krise beim Meister, der sich nach drei Siegen in Folge eigentlich nach schwachem Saisonstart auf dem Weg nach oben sah. Es folgte unter anderem die 1:6-Blamage gegen die Iserlohn Roosters, ebenfalls als Tabellenletzte in die Mercedes-Benz-Arena angereist.

Je länger die Saison dauert, desto deutlicher werden die Schwächen im Kader: In der Verteidigung fehlt nach mehreren prominenten Abgängen - unter anderem des Nationalspielers Kai Wissmann nach Nordamerika - die Stabilität. Und im Tor, wo die jungen Tobias Ancicka (21) und Juho Markkanen (20) den besten DEL-Goalie Mathias Niederberger (nach München) ersetzen sollen, die Erfahrung. Vom Titelhattrick, den Aubin vor Saisonbeginn als Ziel ausgab, redet im Moment niemand mehr.