Eishockey, DEL Bremerhaven schlägt München im Topspiel - Eisbären verlieren erneut Stand: 25.10.2022 21:50 Uhr

Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven hat am 15. Spieltag der DEL den direkten Verfolger EHC München besiegt und die Tabellenführung verteidigt. Der Meister hat schon wieder verloren.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das Spitzenspiel gegen den EHC München gewonnen und ihren ersten Platz gefestigt. Dank des einzigen Treffers durch Nino Kinder (52.) setzten sich die Norddeutschen mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch, es war für Bremerhaven bereits der sechste Sieg in Serie.

Nach 15 Saisonspielen liegen die Pinguins (34) jetzt vier Punkte vor dem Verfolger München (30), der die Tabellenführung erst am Sonntag an die Gastgeber verloren hatte. Das Team von Trainer Don Jackson blieb zum ersten Mal in dieser Spielzeit ohne Torerfolg.

Berlin verliert in Düsseldorf

Meister Eisbären Berlin steckt weiter in der Krise. Das 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) bei der Düsseldorfer EG war für den Titelverteidiger bereits die vierte Niederlage in Serie. Mit nur fünf Siegen aus 14 Spielen ist das Team von Trainer Serge Aubin Tabellenzwölfter. Die DEG, für die Brendan O'Donnell doppelt traf, bleibt trotz des achten Saisonsieges auf Rang sieben.

Bietigheim gewinnt Kellerduell

Die Straubing Tigers bezwangen die Schwenninger Wild Wings 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), und die Bietigheim Steelers setzten sich im Kellerduell mit 3:2 nach Penaltyschießen 1:0, 1:1, 0:1, 0:0) gegen die Augsburger Panther durch.