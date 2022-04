In Pre-Playoffs erneut gegen Ingolstadt

Dort treffen sie erneut auf die Oberbayern. In der ersten Partie am Dienstag (5. April) hat Köln Heimrecht, das zweite Spiel (7. April) der Best-of-three-Serie findet ebenso in Ingolstadt statt wie das mögliche Entscheidungsspiel (8. April). In der zweiten Begegnung der Pre-Playoff-Runde spielen die Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG um einen Platz im Viertelfinale.

Bremerhaven schon im Viertelfinale

Dort sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven bereits angekommen - als Sechster der Vorrunde sicherten sie sich den letzten Playoff-Platz nach einem 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) bei den Grizzlys Wolfsburg. Auch dieses Duell wird es in der Endrunde (ab 10. April) erneut geben.

Der Titelverteidiger Eisbären Berlin (5:1 gegen Bietigheim Steelers) stand schon länger als Vorrundensieger fest, Red Bull München (5:0 gegen die Iserlohn Roosters) sicherte sich Platz zwei vor Wolfsburg. Die Krefeld Pinguine gewannen ihr vorerst letztes DEL-Spiel gegen die Adler Mannheim nach Verlängerung mit 3:2, wollen aber gegen den Abstieg klagen.