Doch jetzt schon steht fest, dass alles ein Nachspiel haben wird. So wollen die Krefeld Pinguine den sportlichen Abstieg nicht hinnehmen und werfen der Liga Wettbewerbsverzerrung vor. Geschäftsführer Sergej Saweljew will nach der 1:6-Niederlage bei den Adler Mannheim, die den letzten Tabellenplatz der Pinguine am Ende der Hauptrunde perfekt machte, vor das DEL-Schiedsgericht ziehen.

Auch Co-Trainer Boris Blank wütete, nachdem der erste sportliche Abstieg eines DEL-Klubs seit 2006 feststand. "In so einer Corona-Saison darf es keinen Absteiger geben" , schimpfte der ehemalige Nationalspieler: "Diese Saison war schlimmer als letzte Saison. Letzte Saison wurde der Abstieg abgesagt und die Saison gibt es einen Absteiger."

Quotientenregelung und schiefes Tabellenbild

Obwohl in dieser Spielzeit etliche Partien coronabedingt ausgefallen waren und teilweise nicht nachgeholt werden konnten, hielt die DEL an der Abstiegsregel in dieser Spielzeit fest. Für die Teams, die spielen konnten, war es am Ende stressig. So hatte Krefeld zuletzt zwei Partien in 48 Stunden vor der Brust.

Die vielen Ausfälle führen zu einem schiefen Tabellenbild. Während einige Teams am Ende 56 Partien gespielt haben, kommen etwa die Augsburger Panther dann nur auf 52. Wenn am Ende abgerechnet wird, geht es deshalb nicht um Punkte, sondern um den Durchschnitts-Punktewert. Eine Quotientenregelung gleicht die wegen der Corona-Pandemie abgesagten Spiele aus.