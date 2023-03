Pre-Playoffs in der DEL Reimers Karriere beendet - DEG und Bremerhaven im Viertelfinale Stand: 10.03.2023 22:22 Uhr

Die Düsseldorfer EG hat mit den Löwen kurzen Prozess gemacht und schon im zweiten Spiel das Ticket für das Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gelöst.

Der Umweg über die Pre-Playoffs für die Düsseldorfer, die erst am letzten Hauptrundenspieltag von einem direkten Viertelfinalplatz verdrängt wurden, fällt damit so kurz wie möglich aus. Gegen den Aufsteiger aus Frankfurt reichten zwei deutliche Siege. Nach dem 5:0-Heimsieg am Dienstag, machten die Rheinländer beim 5:1-Auswärtssieg am Freitagabend (10.03.2023) kurzen Prozess.

Victor Svensson (12.) und Alec McCrea (16.) trafen im ersten Drittel für die Gäste, Alexander Barta (22.) legte nach. Kurz vor der zweiten Pause gelang Dylan Wruck das erste Tor für die Frankfurter in der Serie (40.), doch Alexander Blank stellte den alten Abstand wieder her (44.), ehe DEG-Kapitän Barta die letzten Zweifel beseitigte (50.) und den Düsseldorfern das Viertelfinal-Ticket sicherte. Dort trifft die DEG ab Mittwoch auf den ERC Ingolstadt, der die Hauptrunde auf Platz zwei abgeschlossen hatte. Ab dem Viertelfinale gilt der Modus "best of seven".

"Wir haben wenig zugelassen, sehr diszipliniert gespielt. Jeder hat sich für den anderen reingehauen" , sagte Barta bei MagentaSport: "Wir haben uns viel vorgenommen, und das haben wir auch umgesetzt."

Reimers große Karriere endet

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die große Karriere von Altstar Patrick Reimer beendet. Im zweiten Spiel siegten die Norddeutschen bei den Nürnberg Ice Tigers um den DEL-Rekordtorschützen 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) und entschieden die Serie mit 2:0 für sich. Das erste Duell hatte Bremerhaven zu Hause 3:1 gewonnen, im Viertelfinale geht es gegen Hauptrundensieger EHC München.

Die knapp 20-jährige DEL-Karriere vom früheren Eishockey-Nationalspieler Patrick Reimer ist mit dem Playoff-Aus seiner Nürnberg Ice Tigers beendet worden - das hatte der mittlerweile 40-Jährige bereits vorab angekündigt. Der dreimal zum besten DEL-Spieler gekürte und DEL-Rekordtorjäger Reimer hatte seine Karriere in der Saison 2003/2004 bei der DEG gestartet. Seine 1069 DEL-Spiele bestritt er ausschließlich für Düsseldorf und Nürnberg.

"Es gab bisher nur Eishockey in meinem Leben. Jetzt freue ich mich, dass es sich ein bisschen verändert" , sagte Reimer bei MagentaSport, er werde den Sport aber sicher auch bald vermissen. "Es ist Wahnsinn", so Reimer zu den Sprechchören des Publikums, "eine schöne Auszeichnung. Ich bin einfach nur dankbar."

Vor 7.672 Zuschauern in Nürnberg brachten Miha Verlic und Markus Vikingstad die Pinguins aus Bremerhaven mit einem Doppelschlag in der sechsten Minute in Führung. Im zweiten Drittel ließ Fischtown jedoch stark nach, so dass die Gastgeber durch Tore von Tim Fleischer (29.) und Jake Ustorf (30.) zum Ausgleich kamen. Alexander Friesen (50.) und Jan Urbas (59.) machten im Schlussabschnitt für Bremerhaven alles klar. Der Club steht zum fünften Mal in seiner Geschichte im Playoff-Viertelfinale.