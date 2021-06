Stand-Up-Paddling: Normen Weber verteidigt Titel

Normen Weber (Augsburg) hat bei den Finals 2021 die deutsche Meisterschaft im Cross Race beim Stand-Up-Paddling (SUP) gewonnen. Stehend auf den sogenannten SUPs müssen die Athleten in dieser Disziplin eine Art Parcour mit mehreren Wenden durchfahren. Weber ging als Titelverteidiger und klarer Favorit ins Rennen und fuhr auf der Regattabahn in Duisburg mit großem Abstand als Erster über die Ziellinie.

Der 35-jährige Bundeswehrsoldat setzte sich gegen Hermann Husslein, Peter Weidert (beide Hanau) und Steven Bredow durch. Das Rennen war schon früh entschieden, da Weber schon an der ersten Wende vorne lag und seine Kontrahenten distanzierte. So konnte Weber seinen Vorsprung auf dem Zickzack-Kurs kontinuierlich ausbauen und sicher ins Ziel bringen.

sid/dpa/red | Stand: 03.06.2021, 13:35