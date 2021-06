Die deutschen Stabhochspringerinnen haben zum Auftakt der Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Braunschweig am Freitag nicht überzeugt. Jacqueline Otchere gewann den Titel mit übersprungenen 4,30 Meter im zweiten Versuch vor Leni Freyja Wildgrube und Ella Buchner. Otchere scheiterte im Anschluss an der Höhe von 4,40 Meter.

Der Wettkampf war neben den durchschnittlichen Leistungen der angetretenen Athletinnen auch dadurch geprägt, dass das Feld der Teilnehmerinnen nicht besonders groß war. Nur sechs Starterinnen waren gemeldet. Für die Olympia-Norm reichten auch die Leistungen der Titelträgerin bei weitem nicht. Diese liegt bei 4,70 Meter und müsste bis Ende des Monats erreicht werden. Die Hoffnungen auf eine derartige Leistungssteigerung sind eher gering.

sid/dpa/red | Stand: 04.06.2021, 16:17