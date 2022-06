Turnen am Samstag Turnen: Kim Bui siegt am Stufenbarren Stand: 25.06.2022 14:19 Uhr

Stuttgarter Herzschlag-Finale am Stufenbarren: Kim Bui siegte hauchdünn vor Rekordmeisterin Elisabeth Seitz.

Kim Bui ist neue deutsche Meisterin am Stufenbarren: Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Berlin ihren 24. Titel knapp verpasst. Die deutsche Rekordmeisterin belegte am Samstag (25.06.22) in ihrem einzigen Geräte-Finale den zweiten Platz. Mit 13,500 Punkten musste sich die Stuttgarterin am Stufenbarren ihrer Vereinskollegin Kim Bui geschlagen geben, die 13,600 Zähler für ihre Übung bekam. "Vor zwei Wochen hatte mich eine Erkältung erwischt. Da wollte ich kein Risiko eingehen" , sagte Seitz, die neben dem Doppelreck nur noch beim Sprung-Wettbewerb antrat, dort aber das Finale nicht erreichte, weil sie keinen zweiten Sprung anbot.

Dritte wurde die Chemnitzerin Emma Malewski mit 12,733 Punkten. Einen Tag nach ihrem Titelgewinn im Mehrkampf kam Sarah Voss aus Köln mit 12,666 Punkten auf Rang vier, kurz, nachdem sie sich einen weiteren Titel beim Sprung gesichert hatte. Im Einzel-Mehrkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik setzte sich die erst 15 Jahre alte Schülerin Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden durch.

Titel für Hosseini und Brendel

Bei den Männern zeigte Milan Hosseini am Boden die beste Übung, am Pauschenpferd gewann Pascal Brendel mit großem Abstand. Gold an den Ringen ging an den Berliner Dario Sissakis.

