Leichtathletik am Sonntag Weitspringer Heinle siegt mit Saisonbestleistung Stand: 26.06.2022 13:19 Uhr

Weitspringer Fabian Heinle hat mit persönlicher Saisonbestleistung die deutschen Meisterschaften in Berlin gewonnen.

Fabian Heinle hat sich zum fünften Mal den deutschen Meistertitel im Weitsprung gesichert. Der 28-jährige Stuttgarter gewann am Sonntag (26.06.2022) bei den nationalen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin mit 7,81 Metern. Damit verteidigte der EM-Zweite von 2018 seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, verfehlte die Normen für WM und EM in diesem Sommer aber deutlich.

Maximilian Entholzner aus Passau verpasste seinen zweiten Erfolg nach 2020. Der deutsche Jahresbeste wurde mit 7,52 Metern Dritter hinter Oliver Koletzko aus Wiesbaden, der fünf Zentimeter weiter sprang. Zehnkämpfer Kai Kazmirek kam mit 7,18 Metern auf Rang acht. An diesem Nachmittag werden zum Abschluss der diesjährigen Meisterschaften im Olympiastadion noch 16 Titel vergeben.

Knäsche im Stabhochsprung vorn

Im Stabhochsprung siegte Anjuli Knäsche mit 4,55 Meter vor Ella Buchner mit 4,40 Meter. Die gleiche Höhe erreichte Jacqueline Otchere aus Mannheim. Für Knäsche ist es der erste deutsche Meistertitel, 2013 war sie bereits einmal Dritte geworden.